 Депозиты физлиц в банках выросли в 2019 году на 36 миллиардов, – Фонд гарантирования

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, за последний месяц 2019 года общая сумма вкладов выросла на 11,52 млрд грн (по состоянию на 1 декабря 2019 года вкладчики держали в банках 462,92 млрд грн), ередает БизнесЦензор.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2020 года:

вклады в национальной валюте – 279,48 млрд грн (+10,85 млрд грн за месяц, +42,78 млрд грн за год);

вклады в иностранной валюте – 194,96 млрд грн (+0,67 млрд грн за месяц, -6,69 млрд грн за год).

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. Также по сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.

В структуре вкладчиков доля ФЛП составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 января 2020 года составила 32,40 млрд грн (6,8% от общей суммы вкладов).

Так, в Фонде напомнили, что с 1 января 2017 года под гарантии Фонда гарантирования подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 1 января 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало января 2020 года, составила 11,7 млрд грн.