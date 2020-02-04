 Россия отменила инвестиционный форум в Сочи из-за вспышки нового вируса

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте российского правительства, передает БизнесЦнезор.

"Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 года, ежегодно проводимого в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2004 года №1240-р", – сказано в документе.

Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума представить предложения о сроках проведения Российского инвестиционного форума.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова предложила отменить Сочинский форум, планировавшийся на середину февраля, "с учетом ситуации и информации, которая поступает из Китая", отмечал Интерфакс.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что "из более чем 4000 уже зарегистрированных участников форума почти 500 – иностранные, из которых половина – представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом".