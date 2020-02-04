 Евростат обнародовал самые высокие и низкие минимальные зарплаты в ЕС

Данные о минимальных зарплатах обнародовал Евростат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Месячная минимальная заработная плата, как правило, ниже 600 евро - на востоке, и более 1 500 евро - на северо-западе ЕС", - сообщает Евростат.

Так, в январе 2020 году Болгария имела самую низкую в ЕС валовую минимальную заработную плату - 312 евро. Девять государств, расположенных преимущественно на востоке ЕС, имели минимальную заработную плату от 400 евро до 600 евро в месяц. В частности, в Латвии она составляла 430 евро, в Румынии - 466 евро, Венгрии - 487 евро, Хорватии - 546 евро, Чехии - 575 евро, Словакии - 580 евро, Эстонии - 584 евро, Литве - 607 евро и Польши - 611 евро.

В пяти государствах-членах, расположенных преимущественно на юге ЕС, минимальная заработная плата составляла от 700 евро до чуть более 1000 евро в месяц. В частности, в Португалии - 741 евро, Греции - 758 евро, на Мальте - 777 евро, Словении - 941 евро и Испании - 1050 евро.

Еще в семи государствах-членах, которые расположены на западе и севере ЕС, минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц во Франции - 1539 евро, Германии - 1584 евро, Бельгии - 1594 евро, Нидерландах - 1636 евро, Ирландии - 1656 евро и Люксембурге - 2142 евро.

Минимальная заработная плата существует в 21 стране ЕС, кроме Дании, Италии, Кипра, Австрии, Финляндии и Швеции.

Минимальная зарплата в Украине по состоянию на 1 января 2010 года составила 4723 грн (170,6 евро). Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в расчете на месяц - 2102 грн (75,93 евро).

В 2020 году впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в РФ и Беларуси.