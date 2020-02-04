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 Капитализация Tesla подскочила на 20% благодаря прибыли от производства аккумуляторов

Акции компания Tesla взлетели на 20% на торгах в понедельник, после того как Panasonic сообщила о первой квартальной прибыли совместного с Tesla американского бизнеса по производству аккумуляторов.

Как отмечает Reuters, подъем акций производителя электромобилей стал рекордным с 2013 года, передает БизнесЦензор.

Panasonic сообщила, что совместный с Tesla бизнес по производству аккумуляторов резко улучшил результаты благодаря расширению производства на заводе Gigafactory 1 в штате Невада.

Энтузиазму инвесторов также способствовало сообщение компании по управлению капиталом Ark Invest, которая ждет роста акций Tesla до $7 тыс. к 2024 году по сравнению с историческим максимумом понедельника в $780.

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В целом акции Tesla выросли более чем на 30% с тех пор, как компания под руководством генерального директора Илона Маска в прошлую среду отчиталась о второй квартальной прибыли подряд, что было расценено как важная веха для производителя, конкурирующего с такими авторитетными представителями отрасли, как General Motors и BMW.

Бумаги компании выросли более чем на 300% с начала июня, чему способствовали превысившие ожидания финансовые результаты, а также рост производства на новом заводе в Шанхае.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173701
 
 
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780 $ уже в истории.На данный момент 938 $. Кацапы в шоке.Они мечтали,что Маск разорится.

Tesla

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4 февр., 15:04 GMT-5 · Отказ от обязательств
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