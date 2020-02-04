 Новый глава "Энергоатома" назначил своего соратника руководителем Хмельницкой АЭС

Козюра приступил к исполнению обязанностей генерального директора ХАЭС с 4 февраля на основании приказа ГП "НАЭК "Энергоатом" от 3 февраля №99-к, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

До назначения занимал должность заместителя главного инженера по электрооборудованию и системам контроля и управления Ривненской АЭС.

Временно исполняющий обязанность президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Павел Павлышин представил нового гендиректора коллективу Хмельницкой АЭС 4 февраля.

В своем выступлении руководитель "Энергоатома" отметил, что Николай Панащенко, который до этого на протяжении 15 лет занимал должность гендиректора ХАЭС, переведен на должность главного консультанта президента компании на площадке Хмельницкой АЭС.

Читайте также: Кабмин уволил трех вице-президентов "Энергоатома"

Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинет министров на своем заседании уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге отказался комментировать причины принятого решения.

"Это было решение министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Я думаю, он прокомментировать это более подробно", – сказал Гончарук.

Недашковский занимал эту должность с мая 2014 года. До этого он уже возглавлял "Энергоатом" в 2008-2012, 2005-2006, а также 2000-2003 годах.

Кабинет министров 4 декабря назначил временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлышина, который занимал должность гендиректора Ривненской АЭС с июня 2012 года. В целом на Ривненской АЭС он работает с 1992 года, с 1998 года – на руководящих должностях.