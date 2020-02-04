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 Программа льготных кредитов для бизнеса под 5-9% может быть расширена, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что заработавшая в Украине программа финансовой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%" рассчитана на пять лет, и видит возможности расширения программы кредитования микро- и малых предприятий в будущем.

Об этом Зеленский заявил во время посещения главного офиса "Укргазбанка", где ознакомился с началом работы данной программы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"5-7-9% - это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу", - сказал Зеленский. 

Представители одного из банков-партнеров "Укргазбанка" в разговоре с главой государства сообщили о высоком спросе на такое доступное кредитование среди предпринимателей, уже подписано несколько десятков кредитных договоров с клиентами.

Зеленский пообщался с теми, кто только подавал документы на получение кредита. Один из предпринимателей Алексей Нестеренко рассказал, что ему необходим кредит на миллион гривен, чтобы приобрести компьютерную технику для стартапа - открытие школы робототехники для детей.

"Нам нужны рабочие места. А в вашем случае - креативные рабочие места", - подчеркнул президент во время общения с предпринимателем.

Как сообщалось, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" инициирована президентом и правительством Украины для широкой поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий.

Предоставление трех возможных ставок 5%, 7% или 9% по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173695
 
 
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