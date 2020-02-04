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 СЕТАМ ожидает разрешения Минюста публиковать информацию о победителях торгов

Госпредприятие "СЕТАМ" ожидает разрешения Министерства юстиции на публикацию в системе данных о победителях торгов.

Об этом сообщил гендиректор госпредприятия Виктор Вишнев на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы несколько раз обращались к нашим заказчикам с просьбой: давайте вынесем эту информацию в публичную плоскость. Это изначально было политическое решение – арестованные активы являются проблемными. Чтобы не возникли проблемные ситуации на этапе от окончания аукциона до момента оплаты за лот, эта информация для публики была закрытой", – сказал Вишнев.

АРМА в ответ на просьбу "СЕТАМ" дало согласие на публикацию таких данных: агентство готово подписать соответствующее дополнение к договору. Теперь госпредприятие ожидает ответа от Минюста.

"Мы не можем о ком-то открыть информацию, а о ком-то – нет. Ожидаем согласия Минюста. Нам пока ответили, что нужно проконсультироваться с Офисом уполномоченного по правам человека, хотя при регистрации все дают согласие на обработку персональных данных. Мы не определяем, что демонстрируем, а что – нет", – пояснил Вишнев.

"Будет решение – мы это готовы реализовать в течение одного-двух дней", – добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173685
 
 
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