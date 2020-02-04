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 Выплаты по "зеленому тарифу" в 2020 году вырастут в 1,8 раза, – Герус

Украина в 2020 году должна будет заплатить за произведенную возобновляемыми источниками электроэнергию порядка 48-49 млрд грн, что больше, чем было выплачено в 2019 году, в 1,8 раза.

Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Герус уточнил, что объем выплат за произведенную ВИЭ электроэнергию в 2019 году составил 27 млрд грн.

При этом он отметил, что инвесторам ВИЭ и государству необходимо найти компромисс по реструктуризации условий развития "зеленой" энергетики. По словам Геруса, учитывая, что в Украину на рынок ВИЭ зашло много иностранных инвесторов, надо быть очень осторожным с принятием решений о реструктуризации.

"Никакого законопроекта пока нет, мы ведем диалог, и он непростой", – указал глава энергокомитета.

В то же время он выразил надежду на согласованное решение, которое будет отображать как интересы инвесторов, так и интересы государства.

"Энергонезависимость должна быть, но надо все делать с умом, иначе мы придем к ситуации, когда у нас будет слишком много электроэнергии из ВИЭ, и для того, чтобы они могли оставаться в работе, нам придется останавливать блоки государственного "Энергоатома", который выдает самую дешевую электроэнергию", – сказал Герус.

Он сравнил "зеленые" тарифы, установленные в Украине с установленными в других странах, уточнив, что в нашей стране тариф для СЭС в 15 евроцентов за кВт в три раза выше, чем в Германии, и в 2,5 раза выше, чем в Узбекистане.

"Не думаю, что покупать дорогую "зеленую" энергию и при этом останавливать дешевую атомную, – это государственная позиция", – отметил Герус.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173681
 
 
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