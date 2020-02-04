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 Промышленность, Корпоративные отношения
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Все про:сокращение (65) Богдан Моторс (1)

 "Богдан Моторс" Гладковского уволит половину работников

Автокомпания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан" (заводы в Луцке и Черкассах), намерена сократить 600 работников.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Ранее в пресс-службе сообщали, что численность производственного персонала составляет около 1,2 тыс. человек, то есть сокращение коснется половины работников.

Как уточнил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, в настоящее время работники поставлены в известность о предстоящем сокращении.

По словам Красули, с начала года практически отсутствуют заказы, в первую очередь, на заводе в Черкассах (завод выпускает автомобильную технику для нужд Минобороны – грузовые и санитарные авто, бронетехнику). Такую ситуацию в компании связывают, прежде всего, с действиями НАБУ и САП, которые проводят постоянные проверки и выемки документов в рамках открытых уголовных дел.

"Своими действиями НАБУ и САП фактически дестабилизируют хоздеятельность "Богдан Моторс", следствием чего стало, в том числе, и намерение сократить более 600 работников. Поскольку деловые партнеры выходят из переговоров, перестают заключать контракты", – заявил Красуля.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в автомобилестроении и спад производства, "Богдан Моторс" в 2019 году своевременно или раньше срока выполняла все контракты, в том числе в рамках гособоронзаказа, и заплатила в бюджеты всех уровней более 385 млн грн налогов.

Красуля напомнил, что производства по делу длятся уже более полутора лет, но настоящие претензии ни к компании "Богдан Моторс", ни к его руководителям не предъявляются.

Как сообщалось, президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан 17 октября 2019 года сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке покинуть территорию Украины.

В корпорации "Богдан" Гладковского тогда заявили, что он должен был вылететь на открытие выставки Bus World 2019 в Брюссель, куда был официально приглашен организаторами, и не собирался уезжать из Украины.

Гладковскому сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью закупки за счет государственного оборонного заказа грузовых автомобилей производства принадлежащей ему компании "Богдан Моторс", в результате чего государству нанесены убытки на 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

21 октября 2019 года стало известно, что за Гладковского внесли залог и он покинул СИЗО. 

Корпорация "Богдан" создана в 2005 году с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173680
 
 
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 Топ комментарии
 
бізнес талант раптово закінчився
разом з доступом до бюджету
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як виявилося, техніка петі-параші, нікому не потрібна. її можна було тільки насильно впихати за бюджетні кошти в ВСУ
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А что случилось? Как только Петю оторвали от бюджетного корыта сразу бизнес накрылся? Все что нужно про наших *успешных* бизнесменов
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бізнес талант раптово закінчився
разом з доступом до бюджету
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Так и бизнес-талант у руководителей Квартал-95 закончился, чудя по полупустым залам на концертах. Наверно тоже раньше бюджетников Порох к ним сгонял
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Богдан не только рухлядь армии поставлял, они еще классно выдоили Укрэксим.
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Только эту "рухлядь" как закупали, так и закупают. Последний контракт подписали в октябре 2019. Вот же бубочка мародер и барыга, спецом рухлядь закупает.
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Ситуация в экономике изменились. Совсем задница. Людей пачками увольняют и сокращают.

"Богдан Моторс" Гладковского уволит половину работников - Цензор.НЕТ 8511
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як виявилося, техніка петі-параші, нікому не потрібна. її можна було тільки насильно впихати за бюджетні кошти в ВСУ
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ну чего?..пищат эти Богданы, аки свиньи на перекрестках....
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мне объясняли, что они технологически так сделаны)
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Может быть. Но пищат колодками и Эталоны, и Богданы, и Анторусы с прочими. Скорее жлобство или не те колодки для их веса.
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Короче, когда Порошенко снова придет к власти 95 му кварталу трындец. Да здравствует дизель-шоу
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А что случилось? Как только Петю оторвали от бюджетного корыта сразу бизнес накрылся? Все что нужно про наших *успешных* бизнесменов
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назови плиз хоть одно схожее производство в Украине как у Пети)
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Педро его развивал бесплатными кредитами из госбанков. А производят непотреб.
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Такого дерьма как у Пеци,нэма ни у кого.А закупались в ВСУ потому,что Свынарчук-Гладковский(бывший первый секретарь СНБО) и Романов,а затем Букин,все хозяева и акционеры "Богдана",дружбаны,кумовья-сватовья бывшего хфельдмаршала мальдивского.
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А чего же их до сих пор закупают? Мазохизм у зеленых?
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И чяво закупили сейчас в 2020 году?А главное будут закупать в 2020 году,если "Богдан" без пяти минут банкрот,сокращает 600 человек из 1200 работающих.
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Ну 2020 только начался, еще рано говорить. А последний контракт на поставки подписали в октябре 2019. Вот же бубочка мародер и барыга, спецом рухлядь закупает.
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Год только начался,а 600 человек с "Богдана" уже увольняют.Хочу тебя успокоить,в этом году у "Богдана" не купят ни-че-го потому,что после того,как с "Богдана" стягнуть 1,3 лярда Укрэксимбанка,"Богдан"-банкрот.
http://mashyna.com.ua/auto/news/52960

Автовиробник «Богдан Моторс» може припинити існування
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Вот когда стянут -- тогда и будешь трындеть. А вот и причина стала известна. Все просто.

https://defence-ua.com/index.php/home-page/9454-pat-bohdan-motors-zayavlyaye-pro-skorochennya-ponad-600-pratsivnykiv-cherez-diyi-sap-ta-nabu
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А Зе каже що в Україні промисловий зріст "Богдан Моторс" Гладковского уволит половину работников - Цензор.НЕТ 3033
Мабуть він мав на увазі крадуть грощі з бюджету у промислових маштабах "Богдан Моторс" Гладковского уволит половину работников - Цензор.НЕТ 1595
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Т.е. Порошенко втюхивал непотриб в армию по завышенным ценам
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