 Глава Минсоцполитики не видит рисков для соцвыплат из-за падения доходов бюджета

Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все социальные статьи являются защищенными, никогда не будет такого, чтобы они не выплачивались... Проблем с социальными выплатами точно нет", – сказала Соколовская.

Как сообщалось, по оперативным данным Госказначейства, доходы общего фонда государственного бюджета в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше плана.

В Минфине недовыполнение плана по доходам госбюджета поясняют более крепким обменным курсом гривни (средний курс января составил 24,1 грн/$, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/$), меньшим объемом импорта (на 2,5% г/г) и более низкими ценами на газ.