 Зеленский поддержал принятие закона о запрете возврата "Приватбанка" Коломойскому

Об этом Зеленский заявил во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в "Укргазбанке", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет (Верховной Рады, – ред.), он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон", – сказал президент.

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Как сообщалось, Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.

Согласно ему, все текущие судебные дела по этим вопросам на стадии апелляции должны быть переданы на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

При этом документ предлагает установить норму о том, что обеспечение иска не допускается путем остановки действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также установления для НБУ, его должностных и служебных лиц запрета или обязательства совершать определенные действия.

Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

В свою очередь заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, заявил, что комитет не будет рассматривать правительственный законопроект, запрещающий возвращать бывшим владельцам признанные неплатежеспособными банки по решению судов, а намерен работать с альтернативным законопроектом.

Ранее глава НБУ Яков Смолий сообщал, что среди предварительных условий подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества – приятие закона о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам по решению судов.

Напомним, в октябре Хозсуд Киева приостановил производство в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении акций "Приватбанка" до вступления в законную силу решения по другому делу, в рамках которой Окружной админсуд Киева своим решением от 18 апреля по требованию Коломойского признал незаконной национализацию "Приватбанка".

В свою очередь Шестой апелляционный админсуд отложил рассмотрение жалобы НБУ, Кабмина и "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева до рассмотрения Верховным Судом дела по иску семьи Суркисов о правомерности признания их связанным с "Приватбанком" лицами перед его национализацией.