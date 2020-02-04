 Швейцарский суд заморозил счета холдинговой компании Kernel Веревского

Это следует из имеющейся у РБК копии постановления суда, передает БизнесЦензор.

Замороженными оказались и счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая является собственником зернового терминала в российской Тамани. Об этом свидетельствует письмо заместителя директора UBS Switzerland AG Патрика Майера.

Активы заморожены по иску Михаила и Инессы Стадник, в 2012 году продавших Kernel две компании. Их представитель подтвердил арест этих активов женевским судом.

Украинскому агрохолдингу Kernel с 2012 года принадлежит 50% зернового терминала в российской Тамани. На этот пакет сейчас претендует ВТБ, создающий собственный зерновой холдинг.

Счета агрохолдинга заморожены по требованию зарегистрированной в Панаме Perryvale Enterprises Inc., а также Михаила и Инессы Стадник, следует из копии судебного постановления. Представитель истцов Оливер Чирич подтвердил информацию о наложении ареста на счета Kernel, но от других комментариев отказался.

Причиной заморозки счетов стало давнее судебное разбирательство. В 2012 году Kernel купил у Стадников принадлежавший им "Стиоми Холдинг" и Хмельницкий хлебокомбинат. Агрохолдинг договорился купить эти активы за $60,9 млн, но по условиям соглашения в 2012 году выплатил тогда Стадникам лишь 40% суммы, или $24 млн. Остальное должно было быть выплачено при соблюдении "Стиоми Холдингом" определенных условий, говорилось в отчете Kernel за 2018 год.

По выполнению обязательств договора у сторон возникли разногласия, и в декабре 2012 года Стадники подали иск к Kernel в Лондонский международный арбитражный суд. Разбирательство длилось несколько лет. В феврале 2018 года суд частично удовлетворил иск бывших владельцев "Стиоми Холдинга", обязав Kernel выплатить им почти $33,5 млн с учетом процентов по присужденной сумме и судебных издержек. Это решение агрохолдинг частично обжаловал, но в декабре 2019 года суд отклонил его встречные иски.

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Кка сообщалось, о том, что на долю Kernel в зерновом терминале в Тамани претендует группа ВТБ, стало известно в апреле 2019 года.

Группа рассчитывает до конца года закрыть сделку по покупке 50% зернового терминала в Тамани у Kernel, заявлял в октябре 2019 года президент ВТБ Андрей Костин. Но стороны не смогли договориться о цене, признавался в январе 2020 года первый зампред ВТБ Юрий Соловьев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В пресс-службе ВТБ отказались комментировать вопрос, как повлияет заморозка счетов компании – владельца терминала на переговоры с Kernel.

Наложение судом обеспечительных мер не приводит к отчуждению собственности, но ведет к ограничению права свободно распоряжаться арестованным имуществом: до снятия обеспечительных мер его нельзя продать или передать на иных основаниях в пользу третьего лица, объясняет партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.

Kernel не теряет контроля над арестованными активами, в том числе над долей в зерновом терминале в Тамани, поэтому может продолжать переговоры о ее продаже, но закрыть сделку с потенциальным покупателем можно будет только после снятия обеспечения по решению суда, уточняет юрист.

Ранее президент "Кернела" Андрей Веревский заявлял, что компания может рассмотреть возможность продажи акций глубоководного зернового терминала в порту Тамань (РФ) по приемлемой цене.

О планах агрохолдинга "Кернел" продать свой последний российский актив – 50% в зерновом терминале "Тамань" – стало известно еще в начале 2017 года.

Напомним, в 2012 году "Кернел" и Glencore приобрели 100% акций в глубоководном зерновом терминале в порту Тамань у группы EFKO. Стоимость сделки составила $265 млн. "Кернел" получил 50% доли в этом терминале.

Тамань включает элеваторы общим объемом хранения 80 тыс. тонн с возможностью расширения до 220 тыс. тонн. Мощность по перевалке составляет 3,6 млн тонн зерна в год.

В 2018 году "Кернел" передал свою квоту на перегрузку 1,8 млн тонн зерновых третьему лицу и получил за это $7,8 млн.

В 2016 году "Кернел" продал 2 маслоэкстракционных завода на юге России за 800 млн рублей (около $12 млн).

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".