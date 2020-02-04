 Долг облгазов перед "Укртрансгазом" превысил 44 миллиарда

Как сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", только за 2019 год задолженность выросла на 12,26 млрд грн, передает БизнесЦензор.

Так, в 2019 году участники рынка использовали 2,04 млрд куб. м газа на общую сумму 13,6 млрд грн, однако оплатили только 2,48 млрд грн негативных небалансов.

"2019 год стал худшим годом со времени принятия Кодекса ГТС, который ввел практику небалансов участников рынка", – отмечается в сообщении.

Так, в 2016 году участники рынка использовали 936 млн куб. м газа, за которые накопили 4,05 млрд грн долга перед "Укртрансгазом". В 2017 году этот показатель составил 1,83 млрд ​​куб. м, и долг вырос еще на 10,3 млрд грн.

В 2018 году услуги балансировки составляли 1,5 млрд куб. м и добавили 17,36 млрд грн к сумме общего долга. В 2019 году участники рынка использовали 2,04 млрд куб. м газа, за которые накопили еще 12,26 млрд грн долгов.

"Как и предупреждал "Укртрансгаз", введение суточной балансировки рынка без соответствующих изменений в Кодекс ГТС, которые сделают невозможным злоупотребления облгазов, не остановило небалансы, а лишь частично сократило эти объемы", – подчеркивают в "Укртрансгазе".

В частности, уже после введения режима суточной балансировки, введенного с 1 марта 2019 года, негативные небалансы участников рынка составили 1,6 млрд кубометров или 8,55 млрд грн.

В то же время уровень расчетов с "Укртрансгазом" за этот период составил 15%, или 1,33 млрд грн.

По данным компании, самый большой долг в размере 7,19 млрд грн накопили операторы газораспределительных сетей (ГРС), из которых 4,4 млн ​​грн – задолженность предприятий группы РГК Дмитрия Фирташа.

Положительные небалансы "Укртрансгаза" составили 872 млн куб. м, или 2,84 млрд грн. Из них "Укртрансгаз" оплатил 74%, или 2,12 млрд грн, и остается должен заказчикам услуг по транспортировке газа еще 729 млн грн. Наибольший долг сейчас сложился перед НАК "Нафтогаз Украины", стоимость положительного небаланса которого в 2019 году составляет 362 млн грн.

"Вследствие неуплаты участниками рынка за негативные небалансы, "Укртрансгаз" не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед поставщиками газа для собственных ПТН и заказчиками услуг транспортировки. Крупнейшим из таких поставщиков является НАК "Нафтогаз Украины", общая текущая задолженность "Укртрансгаза" перед которым составила 13,37 млрд грн", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что эта проблема не была решена до конца отделения нового оператора ГТС – ООО "Оператор ГТС Украины" – и представляет наибольшую угрозу стабильности его работы.

В свою очередь глава нового "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подчеркнул, что проблема неполной оплаты облгазами услуг балансировки по-попрежнему является основным риском для стабильной работы компании.

"Фактически газ отбирается из системы, но оплата за него не поступает. Нужно оперативно принять необходимые меры и решить причины возникновения этих долгов. Без решения данной проблемы невозможно дальнейшее развитие рынка газа в Украине", – написал Макогон на своей странице в сети Facebook.