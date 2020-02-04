 Гендиректор СЕТАМ планирует уйти в отставку

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я намерен обратиться в Министерство юстиции о добровольном расторжении контракта со мной как с руководителем госпредприятия", – сказал он.

По словам Вишнева, решение уйти с должности руководителя "СЕТАМ" он принял еще летом, когда баллотировался в народные депутаты по избирательному округу №63 (Бердичевский, Андрушивский, Попельнянский и Ружинский районы Житомирской области).

"На сегодня есть несколько проектов в государственном секторе, которые меня интересуют. Некоторыми я уже занимаюсь. Дальше посмотрим… "СЕТАМ" - IT-стартап, так что дальнейшие проекты будут связаны с IT", – прокомментировал свои планы Вишнев журналистам после пресс-конференции.