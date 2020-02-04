[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.82 27.36
 Власть
  351  0
Все про:отставка (99) СЕТАМ (105)

 Гендиректор СЕТАМ планирует уйти в отставку

Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев намерен покинуть свою должность и заняться IT-проектами в государственном секторе, сообщил он в ходе пресс-конференции.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я намерен обратиться в Министерство юстиции о добровольном расторжении контракта со мной как с руководителем госпредприятия", – сказал он.

По словам Вишнева, решение уйти с должности руководителя "СЕТАМ" он принял еще летом, когда баллотировался в народные депутаты по избирательному округу №63 (Бердичевский, Андрушивский, Попельнянский и Ружинский районы Житомирской области).

"На сегодня есть несколько проектов в государственном секторе, которые меня интересуют. Некоторыми я уже занимаюсь. Дальше посмотрим… "СЕТАМ" - IT-стартап, так что дальнейшие проекты будут связаны с IT", – прокомментировал свои планы Вишнев журналистам после пресс-конференции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173662
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Зеленский Кабмин Киев Китай Россия суд Турция
 
 
 
 
 
 вверх