 НАБУ завершило расследование против бывшего гендиректора "Укроборонпрома"

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Следствие установило, что экс-генеральний директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, которое является собственностью его гражданской жены", - сообщает НАБУ.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года. В ноябре 2019 года экс-гендиректору сообщили о подозрении.

С 2014 года по 2018 год "Укроборонпром" возглавлял Роман Романов.

12 февраля 2018 года пятый президент Петр Порошенко уволил Романа Романова с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром". Накануне поздно вечером на сайте "Укроборонпром" было опубликовано заявление Романова об отставке с занимаемой должности.

В декабре 2017 года начался публичный конфликт Романова с на тот момент премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за механизма погашения долгов по выплате зарплат на предприятиях "Укроборонпрома".