 Лукашенко объявил об окончании периода холодов в отношениях с США

Об этом со ссылкой на БЕЛТА сообщает БизнесЦензор.

"Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира", - заявил Лукашенко.

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также рассказал, что делился с США информацией для серьезных операций.

"Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один", - сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что за это американская сторона оценила Беларусь, а также за ее дружественную политику, предложение подключить США к решению конфликта в Донбассе.