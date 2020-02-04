 В аэропорту "Борисполь" появятся инспекторы по парковке

Об этом Зубко написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Уже через месяц инспекторы по парковке будут патрулировать в аэропорту "Борисполь", - сообщил он.

по данным Зубко, инспекторы смогут не только выписывать штраф за неправильную парковку, но и эвакуировать автомобиль, нарушающий правила парковки.

"Из-за повсеместной парковки в запрещенных местах наша команда выступила с инициативой ввести соответствующих инспекторов на своей территории. В свою очередь поселковый совет с. Гора (в котором находится аэропорт "Борисполь") поддержал инициативу и принял решение создать отдел, который будет патрулировать на территории аэропорта вместе с сотрудниками Национальной полиции" – добавил Зубко.