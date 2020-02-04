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 Китай выпустит облигации на $2 миллиарда для борьбы с новым вирусом

Банк развития Китая в ближайшее время намерен выпустить специальные долговые облигации на сумму 14,25 млрд юаней (около $2 млрд), сообщает агентство Reuters.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Средства, полученные от их продажи, пойдут на борьбу с распространением коронавируса, утверждают источники агентства. В самом банке эту информацию пока не комментируют.

Напомним, количество подтвержденных смертей от вспышки коронавируса в Китае возросло до 425 человек. Это стало известно после того, как власти провинции Хубэй сообщили во вторник о 64 новых жертвах.

Число заразившихся превышает 20,4 тыс. человек. Случаи заболевания были обнаружены и в других странах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173640
 
 
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