 Потребители с автономным отоплением заплатят за доставку газа на 50% меньше, – "Днепрогаз"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепрогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Такие изменения стали возможными благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг по доставке голубого топлива", - сообщает компания.

По расчетам специалистов компании, наиболее выгодной новая система оплаты будет для домохозяйств, использующих газ для отопления домов. Их платежи за доставку газа в первом квартале текущего года уменьшатся в среднем наполовину.

"Например, домохозяйство в городе Днепре, которое потребляет 1350 куб. м энергоресурса в год, за три месяца заплатит около 223 гривен вместо 441 гривны по старой системе оплаты услуг по газоснабжению", - сообщает компания.

"Основные преимущества новой системы оплаты за доставку газа - равномерность платежей и защищенность от сезонных колебаний", - объясняет начальник отдела инспектирования АО "Днепрогаз" Павел Иотов.

"Зимой, когда потребители значительно увеличивают использование топлива, платеж за доставку газа остается неизменным. Поэтому в отопительный период финансовая нагрузка при оплате за газ уменьшается", - добавил он.

24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРМ.

"Таким образом было завершен анбандлинг на газовом рынке, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Иначе говоря, осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора. В связи с этим с 1 января 2020 потребители газа получили отдельные квитанции на оплату его доставки", - сообщает компания.

Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года".

"Это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на утвержденный государственным регулятором тариф на распределение (доставку). Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", - сообщает компания.