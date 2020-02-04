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 За 2019 год заробитчане перевели в Украину $12 миллиардов, – Нацбанк

По расчетам Национального банка Украины, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты совершили около $12 млрд денежных переводов.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос hromadske, передает БизнесЦензор.

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)", - говорится в сообщении Нацбанка.

Объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны - на 5 гривен с начала прошлого года.

Вместе с тем, на начало 2020 года курс валют начал расти. Девальвацию гривны в Нацбанке объясняют спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

За три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 млрд, из которых $2,82 млрд составили переводы из Польши.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173626
 
 
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Було б корисно почути професійне (підкреслюю - від професіоналів, а не від "експертів на усі випадки життя"), але ЗРОЗУМІЛЕ для НЕПРОФЕСІОНАЛІВ пояснення стосовно того, яке РЕАЛЬНЕ значення, наприклад, для бюджету країни мають грошові перекази ПРИВАТНИМИ особами ПРИВАТНИМ особам з-за кордону. Чому автори повідомлення посилаються на Нацбанк (цитую) "Объемы денежных переводов позволили СУЩЕСТВЕННО (?) уменьшить курс иностранных валют в 2019 году", причому наголошують саме на СУТТЄВОМУ (???) впливі цих ПРИВАТНИХ переказів на КУРСИ валют. Чи це не є певною "маніпуляцією" з боку Нацбанку?
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на самом деле гривна это фантики для лохов,
нацбанк качает бабло для покупки домиков
по 200.000.000 $$, печатает фантики, а дальше понеслась,
кто смог, тот урвал .......
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нет, не манипуляция, деньги попадают на рынок, меняются на гривне-фантики, за них покупаются товары и услуги, идет оборот, с оборота все налоги(прямые и непрямые)- ПДВ, акцизы,налог на прибыль и т.д.. Плюс падает курс, т.к. предложение превышает спрос.
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Неважливо що ПРИВАТНИМ особам пересилають, вони ж цю валюту міняють на гривні, і виходить що в країні більше продають долари ніж купують, а значить і курс міцнішає, бо немає дифіциту валюти, а навпаки надлишок.
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Це схоже на напівправду.Брехня,одиниці гроші переводять - більшість везуть,передають кеш.Правда в тому ,що "на плечах" заробітчан живе дуже багато українських родин,тримається значна частина економіки.
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Да, правда, многие не переводят деньги, а везут наличные, значит реально сумма занижена минимум в два-три раза. Но меня другое удивляет, какого х-ра люди своим тяжелым трудом должны поддерживать эта гнилую систему, правильно, вы пашите, а мы на ваших шеях будет победно отчитываться как у нас все хорошо. А делать придурки вы что-то будете, или все бла-бла-бла по ящику и пузо греть в Оман?
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Тоесть ни какой ни Ахметов ни Косюк ни Парашенко ни Каломойский не являются кормильцами Украины как нам сцат в уши каждый день по телевизору. А в реальности украинский народ сам себя кормит. Только не понятно почему вышеперечисленные олигофрены освобождены от уплаты налогов как крупные инвесторы и *кормильцы Украиины*, а многие даже дотируются из бюджета, а простые люди которые реально зарабатывают и завозят в Украину валюту никак не защищены а наоборот пресуются властями налогами и простыми поборами.
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я думаю что зеленая орда думает как обобрать наших заробитчан по полной
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"кормільци"ще й стрижуть маржу з інвестицій заробітчан...і зрозуміли що вже треба під себе землю,конституції і... щоб не пікнули пани коли їх слуги ********* на кожному кроці.
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Обкладайте их быстрее налогами!!, бо собак никто не хоче продавать!!!)))
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Нацбанк, в идеале, должен был бы на уровне правительства продавливать условия и возможности для того, чтобы те люди, которые поднимают экономику чужих стран, оставались в Украине, и поднимали ВВП страны! Доходы при таком раскладе будут в разы, если не в десятки раз выше, чем 12 млрд! Нужно создать условия собственным гражданам в собственной стране! Главное: для того чтобы такая схема начала работать, она должна быть возведена в ранг Государственной политики и стать ее приоритетом!
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