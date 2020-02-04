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Все про:Ахметов (929) Верховный Суд (155) Укрзализныця (2620) пумб (36)

 Верховный Суд отклонил иск "Укрзализныци" к ПУМБ Ахметова на 1 миллиард

23 января Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, которыми госкомпании было отказано в удовлетворении иска к "Первому украинскому международному банку" Рината Ахметова о взыскании 1,05 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Свой иск "Укрзализныця" мотивировала тем, что в исполнение решения Хозяйственного суда Киева, оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного хозсуда, с "Укрзализныци" в пользу ПУМБ было взыскана задолженность по кредитным договорам (заключенным между ГП "Донецкая железная дорога" и ПУМБ), в сумме 571,3 млн грн.

Однако Высший хозсуд частично удовлетворил кассационную жалобу "Укрзализныци", отменил решения судов низших инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

Учитывая это, "Укрзализныця" высказывала мнение, что правовые основания, по которым с нее взыскали 571,3 млн грн, отпали, а следовательно, ПУМБ безосновательно удерживает причитающиеся истцу денежные средства.

Также "Укрзализныця" просила взыскать 3% годовых (37,5 млн грн), инфляционные потери (295,2 млн грн) и упущенную выгоду (149,8 млн грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 8 место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173619
 
 
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с "Укрзализныци" в пользу ПУМБ было взыскана задолженность по кредитным договорам в сумме 571,3 млн грн.

А зачем Укрзализница брала такие кредиты если она офигенно прибыльная и дает миллиарды прибыли ежегодно? Ну а если брала и не платила, за что и получила штрафы, то какого вообще рот разевать?
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Украина ето загадочная страна. С одной стороны такие монополии как укрзализныця и обленерго выдают за успешные и бюджетонаполняющие предприятия, с другой стороны власть все время утверждает что если не выдать етим предприятиям очередной раз многомиллиардные дотации из бюджета то они обанкротятся. В зависимости от ситуации и пиара власть переворачивает монетку удобной стороной
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Разве в Украине есть суды? Банда в мантиях пытается свои произволы и беспределы выдавать за законы
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А где примеры ,где бы Ахметов проиграл в украинских судах? Эти суды представляют собой пародию на правосудие!
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