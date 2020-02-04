 Верховный Суд отклонил иск "Укрзализныци" к ПУМБ Ахметова на 1 миллиард

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Свой иск "Укрзализныця" мотивировала тем, что в исполнение решения Хозяйственного суда Киева, оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного хозсуда, с "Укрзализныци" в пользу ПУМБ было взыскана задолженность по кредитным договорам (заключенным между ГП "Донецкая железная дорога" и ПУМБ), в сумме 571,3 млн грн.

Однако Высший хозсуд частично удовлетворил кассационную жалобу "Укрзализныци", отменил решения судов низших инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

Учитывая это, "Укрзализныця" высказывала мнение, что правовые основания, по которым с нее взыскали 571,3 млн грн, отпали, а следовательно, ПУМБ безосновательно удерживает причитающиеся истцу денежные средства.

Также "Укрзализныця" просила взыскать 3% годовых (37,5 млн грн), инфляционные потери (295,2 млн грн) и упущенную выгоду (149,8 млн грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 8 место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.