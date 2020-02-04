 Рада назначила министром развития громад менеджера Ахметова (обновлено)

За такое решение проголосовали 266 народных депутата на пленарном заседании парламента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Другим своим решением Верховная Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.

За соответствующее решение на заседании парламента во вторник проголосовали 278 народных депутатов.

"Фокус этого министерства сейчас важно направить на вопрос децентрализации. Мы за пять месяцев очень тесно сотрудничали с главами ОГА. Было очень много задач, в ходе их выполнения лучше всех себя проявил Денис Шмыгаль. Вот этот человек, я прошу назначить его на пост вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий, поскольку он прекрасно понимает, как работает регион, он - отличный менеджер", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук, обращаясь к нардепам перед голосованием за назначение.

Как писал БизнесЦензор, проекты постановлений о назначении Дениса Шмыгаля вице-премьером-министром развития громад и территорий вместо Алены Бабак зарегистрированы в Раде.

На заседании в пятницу утром комитет принял решение рекомендовать Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территории, а также уволить с должности Алену Бабак, согласно ее заявлению.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации в августе 2019 года.

Денис Шмыгаль в январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"), входящей в холдинг ДТЭК Рината Ахметова. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской обладминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.