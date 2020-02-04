 Суд приостановил концессию Херсонского морского порта (обновлено)

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Заявление по осуществлению мер в указанном деле удовлетворено",– отметили в пресс-службе . В то же время, текст судебного постановления еще не обнародован в реестре судебных решений.
Иск по данному делу был подан ООО "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн"(консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), требовавшей признать противоправным и отменить решение о недопущении компании к участию в концессионном конкурсе.
Согласно информации Министерства инфраструктуры Украины, "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн" не была допущена к этапу раскрытия финансовых предложений концессионного конкурса по морпорту "Херсон".
Суд постановил остановить действие соответствующего приказа Мининфраструктуры дo вступления в силу решения суда пo данному делу. Суд также запретил Мининфраструктуры и концессионной кoмиссии делать любые действия направленные на завершение концессионного кoнкурса в морпорту "Херсон".
В свою очередь в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявили, что готовятся обжаловать указанное решение суда.
"Постановление вынесено без надлежащей оценки аргументов министерства. Министерство инфраструктуры не соглашается с вышеуказанным решением суда и осуществляет мероприятия, направленные на обжалование данного решения в судебном порядке", – сказано в сообщении.
В министерстве также пояснили, что заявка "Специальная компания морской порт Херсон" на концессионном конкурсе была отклонена из-за отсутствия у компании на счетах необходимой минимальной суммы средств.
Для соответствия финансовому критерию компания ссылалась на ценные бумаги (инвестиционные сертификаты) эмитента ООО КУА "Украинский капитал" и подала в составе заявки отчет о независимой оценке рыночной стоимости ценных бумаг по стоимости в 80 раз больше, чем номинальная. В связи с этим в конкурсной комиссии возникли обоснованные сомнения относительно рыночной оценки этих ценных бумаг.
Как сообщалось, компания "Рисойл-Херсон" победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт".
"Рисойл-Херсон" - консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании - 40%.
Согласно представленной сегодня презентации, "Рисойл-Херсон" планирует создать в Херсонском порту региональный логистический хаб, создав условия для экспорта продукции, производимой в Херсонской области и ближайших регионах, на международные рынки. Предполагается создание логистических цепочек и развитие речного грузового сообщения с учетом экономического потенциала Днепра.
Компания намерена модернизировать инфраструктуру Херсонского морского торгового порта за счет обновления мощностей хранения, покупки новой техники и кранов, внедрения информационных технологий. Ожидается, что объемы перевалки в порту будут удвоены, а отчисления в бюджет увеличатся в три раза.
Планируется строительство завода по переработке отрубей и завода по переработке сои.
Как напомнил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, общие инвестиции компании-концессионера составят 300 млн грн, гарантированный ежегодный концессионный платеж будет составлять почти 12 млн грн.
Согласно информации на сайте Мининфраструктуры Украины, предложения "Рисоил-Херсон" составили: 7% - ставка концессионного платежа; 12,06 млн грн - фиксированный концессионный платеж; допинвестиции за первый и второй годы – по 33,284 млн грн, за третий и четвертый – по 8,321 млн грн; 18,089 млн грн инвестиций в развитие местной инфраструктуры, 60 месяцев обязательства неувольнения работников порта.
Заявки на участие в конкурсе по "Херсону" подали компании Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).
О начале конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.
ТЭО пилотных проектов были разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.
http://www.t.ks.ua/rabotniki-hersonskogo-zavoda-kardannyh-valov-vyshli-na-akciyu-protesta-uzhe-prolilas-krov
Сегодня, 4 февраля, работники завода карданных валов при поддержке Нацкорпуса вышли на акцию протеста, - против уничтожения инфраструктуры города и сохранения рабочих мест.
Сотрудники завода - а их более сотни - пришли к проходной, чтобы отстоять свое предприятие, не допустить его разграбления, увидеть нового собственника, но им никто не открывает. Со слов присутствующих на месте правоохранителей, проходную завода охраняют представители некой фирмы, однако опознавательных знаков, шевронов на "стражниках" не видно.
Юрист разъяснил, что люди без предупреждения были отправлены в "неоплачиваемый временный отпуск", а по факту выброшены на улицу. Личные вещи и трудовые книжки остались на предприятии.
Рабочие называют происходящее рейдерским захватом. Говорят, что отстались на улице незаконно, убеждены, что в условиях сегодняшнего беспорядка в стране нет смысла договариваться, нужно применять силовой способ. "Мы не можем работать, нас внаглую выгнали, хотя закупили металл, были заказы для оборонки", - сообщил один из участников акции протеста.