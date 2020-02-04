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 Кабмин назначил временного начальника госпредприятия "Укрводшлях"

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности начальника государственного предприятия водных путей "Укрводшлях" Игоря Шевердина.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Согласиться с предложением министра инфраструктуры о назначении Шевердина Игоря Владимировича исполняющим обязанности начальника государственного предприятия водных путей "Укрводшлях", - закреплено распоряжением правительства.

Согласно информации в электронной декларации Шевердина за 2019 год, ранее он был директором госпредприятия Министерства обороны Украины "Киевское управление механизации и управления".

ГП "Укрводшлях" зарегистрировано в 1956 году под названием "Днепровское бассейновое управление водных путей". Его задача - содержание в надлежащем состоянии внутренних водных путей общего пользования, судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов), создание безопасных судоходных условий для плавающих средств и непрерывного суднопропуска через шлюзы Днепровского каскада.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173605
 
 
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