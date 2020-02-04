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 Власть, Энергетика
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Все про:Кабмин (3852) НКРЭКУ (766) Тарифы на газ (450) Алексей Оржель (53)

 Кабмин и НКРЭКУ разрабатывают единую платежку за газ, – Оржель

Кабинет министров и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ, заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал он.

По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа. Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.

"Чтобы вся большая инфраструктура (работала)... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр.

24 декабря 2019 года премьер Алексей Гончарук заявил, что сумма в платежках за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173576
 
 
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мозгов нет, сначала взбудоражить народ, а затем думать как выкрутится с этого безмозглого решения.
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мозгов нету у народа выбрав ЭТО своим президентом .
а что ожидали я не пойму ?
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Хотелось бы услышать те 73% которые бились в истерике что барыга Порошенко зарабатывает на украинцах .
Ну так что там со стадионом ?
Как то все заткнулись и уже не вспоминают про обещаные цены на газ и зарплаты учителям по 4 000 .
кто то смотрел платежки прошлой зимой ?
и это только 9 месяцев прошло а что натворят за оставшие 4 года ???????????
вот вам и стадион ......
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Наверно надо осознать,что целенаправленно разрушая энергетический сектор,внедрением паразитических,абсолютно ненужных структур АО,ООО,не имеющих к "рынку" никакого отношения,отстранившись от важнейших вопросов функционирования государства(наполнения бюджета),исчезают малейшие перспективы экономического развития.Без фундамента экономики,каким является энергетика,разъедаемого и уничтожаемого этими дебильными"лжерыночными" структурами,разрушается налаженный,хорошо работающий механизм развития страны,который поддерживал Украину на плаву эти 29 лет.Зачем отдавать десятки миллиардов долларов непонятным мутным структурам-паразитам,когда эти миллиарды шли на пополнение бюджета? Это же касается сектора ЖКХ,табачной и алкогольной отраслей и ряда других элементов экономики,без которых существование государства невозможно в принципе.Хочется надеяться что те кому положено это осознают и надо принимать срочные меры возврата к здравому смыслу.
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Я, прекрасно понимаю рынок газа на западе, там корпорации сами строили газотранспортные системы и в праве требовать за транспорт газа. А наши капиталисты - олигархи экспроприировали у народа газотранспортную систему, как и все предприятия и природные ресурсы которые принадлежат народу - как наследие от Союза, теперь они выжимают по последние копейки с народа. Хватит уже безобразия. Где рентная плата которая надлежит народу за экспроприированные природные ресурсы. В составе бюджета власть дербанит ренту и народ ничего от этого не имеет, это еще один обман народа. На, этом зарабатывают министры - капиталисты, а народ скоро превратят в элитных собак и будут продавать вместе с землей за долги Украины...
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