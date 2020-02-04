 Беларусь будет договариваться о поставках нефти с Казахстаном

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Да (делегацию "Белнефтехима" ожидают на этой неделе)", - сказал Ногаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

"Мы заинтересованы в диверсифицированных поставках. Поставка одна: Казахстан - Белоруссия, если по отношению к Белоруссии", - добавил он.

По его словам, маршрут поставок зависит от "коммерческой привлекательности".

"Какой устроит (маршрут), по нему и пойдут", - заключил он.

В октябре 2019 года Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.

В начале декабря замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Он также сообщал, что двустороннее соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.

Позже, 29 января президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику.

Перед этим первый замминистра энергетики Казахстана Мурат Журебеков 28 января сообщил, что Казахстан не вел переговоры с Россией о транзите своей нефти в Беларусь через систему трубопроводов, этот вопрос должен решаться между Москвой и Минском самостоятельно.

"Нет, мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Белоруссию через систему "Дружба" была инициативой Белоруссии. Поэтому считаем, что этот вопрос должен решать между Белоруссией и Россией", - сказал Журебеков.

"Мы сейчас обсуждаем поставки железнодорожные. Может быть (нефтепровод) "Атырау-Самара" и может быть система "Дружба", - добавил он.

Ранее президент Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Беларусь. "Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал он.