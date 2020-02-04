 Фирташ спонсировал сбор компромата против Байдена, – СМИ

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Американские правоохранители обвиняют Парнаса в том, что он нелегально финансировал политическую деятельность Дональда Трампа, перечислив в его предвыборный фонд $375 тысяч, полученных из-за рубежа.

Кроме того, Парнас был главным коммуникатором окружения Трампа при поисках контактов в Украине, которые готовы были помочь раздобыть компромат на Байдена. Речь идет о работе сына Байдена в украинской энергетической компании Burisma, которая принадлежит Николаю Злочевскому, бывшему министру и близкому соратнику беглого Виктора Януковича.

Главным контактом Парнаса в Киеве, очевидно, был бывший генпрокурор Юрий Луценко. Луценко, как следует из переписки, которую в середине января обнародовал комитет Конгресса США по вопросам разведки, был готов помочь с компроматом в обмен на поддержку Вашингтона для его сохранения на должности.

В суде Парнас заявил, что налаживал связи в Украине по указанию Руди Джулиани - доверенного лица Трампа и его адвоката. И происходило это, по словам Парнаса, с ведома Трампа.

По информации американских правоохранителей, Фирташ спонсировал поездки Парнаса в Украину. Сам Фирташ уже более пяти лет противостоит своей экстрадиции из Австрии в Соединенные Штаты. В США украинского миллиардера хотят судить за коррупцию.

Как следует из документов, предоставленных суду в деле Парнаса американскими правоохранителями и которые имеются в распоряжении DW, только в период с августа по октябрь 2019 года Лев Парнас получил от адвокатов Фирташа Виктории Тонсинг и Джо ди Дженовы $200 тысяч.

Платежи поступали на счет жены Парнаса Светланы. Адвокаты заявляют, что Парнас "работал для них переводчиком". Однако американские СМИ связывают сотрудничество адвокатов Фирташа с Парнасом именно с интересами украинского олигарха. В частности, именно Тонсинг и ди Дженова, согласно ряду сообщений в американской прессе, инициировали резонансные показания украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина о якобы давлении Джо Байдена на руководство Украины с требованием его увольнения. Шокин утверждает, что Байден хотел помешать расследованию относительно компании Burisma.

При этом адвокаты олигарха уверяют, что коррупционное дело в США якобы связано с тем, что Фирташ был неудобен для администрации Обамы. Сам олигарх признался в суде в Вене в 2015 году, что поддерживал нынешнего мэра Киева Виталия Кличко как потенциального кандидата в президенты во времена Виктора Януковича. А Вашингтон, по словам адвокатов Фирташа, в то время делал ставку на Арсения Яценюка, который в конце концов стал премьер-министром Украины после Евромайдана в 2014 году.

Платежи Парнасу от юридической фирмы Тонсинг и ди Дженовы совпали во времени с началом работы супругов на Фирташа и с появлением заявлений Шокина. В сентябре 2019 года, как свидетельствуют документы, доступные в реестре судебной системы США, Лев Парнас получил миллион долларов из России - также на счета жены Светланы. По версии следствия, озвученной в суде, деньги поступили по указанию Дмитрия Фирташа. Перевел их швейцарец Ральф Изенеггер, который, по словам адвокатов Парнаса, "дружит с его женой Светланой".

Изенеггер на своем сайте называет себя "кризисным менеджером", который помогает в решении таких проблем как угроза экстрадиции или международные санкции. Среди клиентов швейцарца - Дмитрий Фирташ и близкий соратник Виктора Януковича Юрий Иванющенко. Кроме того, многое указывает на то, что Изенеггер является доверенным лицом близких соратников и партнеров Фирташа - братьев Игоря и Григория Суркисов. Изенеггер уже много лет представляет интересы футбольного клуба "Динамо", в частности, в вопросе трансферов футболистов. Киевский клуб принадлежит Суркисам, а компания Фирташа Ostchem является его главным спонсором.

Как свидетельствует движение средств на счетах Светланы Парнас, с которым можно ознакомиться в судебных документах, после поступления значительных сумм от Изенеггера Парнас со счета жены начал оплачивать услуги компании, которая предоставляет в аренду частные самолеты. Только за сентябрь "коммуникатор" налетал на сумму в 70 тысяч долларов. Ранее, констатируют следователи, он передвигался на рейсовых самолетах. В общей сложности, по данным следствия, Парнас получил "из украинских и российских источников" полтора миллиона долларов.

В октябре прошлого года Парнаса арестовали в аэропорту Вашингтона, откуда он планировал вылететь в Вену. Именно в австрийской столице под подпиской о невыезде находится Дмитрий Фирташ.

В распоряжении правоохранителей находится более восьми тысяч документов объемом более ста тысяч страниц, полученных следователями с электронной почты Парнаса и его мобильных устройств.

Анализ этих документов еще далек от завершения - специалистам понадобилось несколько месяцев, чтобы взломать пароли от устройств обвиняемого. Однако уже сейчас становится очевидным, что причастность Фирташа к "украинской афере" теперь обернулась для него негативными заголовками в американских СМИ.

"А судьи также читают газеты", - констатировал в беседе с DW один из обозревателей, комментируя рассмотрение вопроса экстрадиции олигарха в суде.

Между тем в деле об экстрадиции Дмитрия Фирташа впервые за последние месяцы наблюдается движение. После полугодового рассмотрения прокуратура Вены недавно передала в Земельный суд свою позицию относительно вопроса, должно ли быть дело повторно рассмотрено. Соответствующее ходатайство олигарх подал в июле прошлого года.

"В суд поступила позиция прокуратуры Вены, которая будет передана адвокатам. У них будет три недели на ответ. После этого суд примет решение", - сообщили DW в пресс-службе суда.

Однако даже если Земельный суд откажет Фирташу в возобновлении процесса, украинец будет иметь возможность обжаловать его в суде высшей инстанции, что отложит его экстрадицию еще на несколько месяцев.