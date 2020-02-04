 Цены на нефть перешли к росту в ожидании решения стран ОПЕК

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) соберется на внеплановое заседание во вторник и в среду (4-5 февраля), сообщили несколько источников "Интерфакса", знакомых с ситуацией.

По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участниц ОПЕК+, либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к утром 4 февраля составляет $54,75 за баррель, что на $0,3 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 3 февраля, фьючерсы снизились в цене на $2,17 (3,83%), до $54,45 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,44 (0,88%) - до $50,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $50,11 за баррель, опустившись на $1,45 (2,81%) по сравнению с предыдущей сессией. Падение стоимости WTI с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на начало "медвежьего" тренда.

Среди сценариев, которые будут обсуждаться на заседании техкомитета ОПЕК+, оказалось дополнительное сокращение нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) до конца кризиса, вызванного распространением коронавируса. Другой опцией, по данным Bloomberg, является временное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с.

3 февраля источники агентства сообщили, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса.

Кроме того, появилась информация, что правительство Китая может пересмотреть в сторону снижения целевой уровень экономического роста в стране в этом году из-за последствий нового коронавируса. Обычно прогноз относительно ожидаемых темпов подъема ВВП публикуется в марте. Экономисты ожидают, что в этом году он будет составлять "около 6%".

"Коронавирус приводит к понижению прогнозов экономического роста по всему миру, и это наносит удар по нефтяному рынку, - отмечает экономист Oversee-Chinese Banking Group в Сингапуре Хоуи Ли. - Я вижу высокую вероятность увеличения странами ОПЕК+ темпов сокращения добычи с марта по июнь. Это был бы логичный шаг с учетом того, насколько низкими сейчас являются цены на нефть".

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.