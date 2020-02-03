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 Украину должна "накрыть" лавина инвестиций, – Зеленский

Реформы, которые сейчас внедряет власть, призваны обеспечить значительный рост внешних и внутренних инвестиций.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая на украинском-турецком бизнес-форуме, передает БизнесЦензор.

"Сегодня мы воплощаем беспрецедентные реформы настолько быстро, насколько это возможно. Мы работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю. Ликвидация административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна "накрыть" лавина инвестиций – как внешних, так и внутренних", – заявил Зеленский.

По словам президента, для этого уже созданы необходимые условия: Украина демонстрирует положительный тренд устойчивого роста экономики и макроэкономическую стабильность, в том числе увеличение ВВП, снижение инфляции, рост международных резервов, повышение кредитного рейтинга с изменением прогноза на "стабильный" и "позитивный".

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"Все это – красноречивые сигналы каждому как действующему, так и потенциальному, будущему инвестору о том, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей", – сказал Зеленский.

Обращаясь к тем, кто колеблется по запуску нового или расширения существующего бизнеса в Украине, президент заявил, что этап ознакомления с информацией, составления перспективных планов и подготовительной работы позади – пора действовать.

"Мы живем в эпоху активных действий. Нерешительность или недальновидность порождают упущенные возможности. Не теряйте их и инвестируйте в Украине", – добавил Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173532
 
 
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