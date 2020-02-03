 Верховный Суд встал на сторону Нацбанка в споре о запрете платежной системы 24nonStop

Как сообщает пресс-служба НБУ, решение об исключении платежной системы из реестра было принято в 2016 году, передает БизнесЦензор.

Тогда по результатам проверки Нацбанк выявил факты нарушения ООО "Ай Ти Финанс" требований законодательства по вопросам деятельности платежных систем, в частности, платежная организация не остановила операции по переводу средств через на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как следствие, 30 декабря 2015 года комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем принял решение о прекращении перевода средств через внутригосударственную платежную систему "24nonStop", платежной организацией которой является ООО "Ай Ти Финанс".

Однако "Ай Ти Финанс" не выполнило это решение, в связи с чем 4 февраля 2016 года соответствующий комитет Нацбанка принял решение об исключении системы "24nonStop" из реестра.

В свою очередь "Ай Ти Финанс" обратилась в суд с требованием признать незаконными решения регулятора.

В марте 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил исковые требования оператора платежной системы, а в июле 2019 года Шестой апелляционный админсуд оставил соответствующее решение без изменений.

В связи с чем НБУ подал кассационную жалобу в Верховный Суд, который встал на сторону регулятора, отменив решения судов нижестоящих инстанций.

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Как сообщалось, НБУ в марте 2014 года согласовал правила внутригосударственной платежной системы "24nonStop", которая была одной из крупнейших на рынке по числу терминалов. Система позволяла организовать продажу электронных ваучеров, а также осуществлять прямое пополнение мобильной связи, интернет, IP-телефонии, интернет-денег, кабельного телевидения, страхования, коммунальных платежей и других сервисов. Ее деятельность была остановлена с 5 января 2016 года до устранения "Ай Ти Финанс" нарушений законодательства.

Согласно госреестру, конечными собственниками этого ООО "Ай Ти Финанс" с уставным капиталом 60 млн грн являются жители Киева Дмитрий Рубанов, Дмитрий Потапенко и житель Вишневого (Киевская обл.) Андрей Степаненко.