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Все про:Верховный Суд (154) НБУ (4394) платежные системы (233) платежи (145)

 Верховный Суд встал на сторону Нацбанка в споре о запрете платежной системы 24nonStop

Верховный суд 28 января удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ), подтвердив законность решений регулятора об исключении из реестра платежных систем внутригосударственной платежной системы "24nonStop".

Как сообщает пресс-служба НБУ, решение об исключении платежной системы из реестра было принято в 2016 году, передает БизнесЦензор.

Тогда по результатам проверки Нацбанк выявил факты нарушения ООО "Ай Ти Финанс" требований законодательства по вопросам деятельности платежных систем, в частности, платежная организация не остановила операции по переводу средств через на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как следствие, 30 декабря 2015 года комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем принял решение о прекращении перевода средств через внутригосударственную платежную систему "24nonStop", платежной организацией которой является ООО "Ай Ти Финанс".

Однако "Ай Ти Финанс" не выполнило это решение, в связи с чем 4 февраля 2016 года соответствующий комитет Нацбанка принял решение об исключении системы "24nonStop" из реестра.

В свою очередь "Ай Ти Финанс" обратилась в суд с требованием признать незаконными решения регулятора.

В марте 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил исковые требования оператора платежной системы, а в июле 2019 года Шестой апелляционный админсуд оставил соответствующее решение без изменений.

В связи с чем НБУ подал кассационную жалобу в Верховный Суд, который встал на сторону регулятора, отменив решения судов нижестоящих инстанций.

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Как сообщалось, НБУ в марте 2014 года согласовал правила внутригосударственной платежной системы "24nonStop", которая была одной из крупнейших на рынке по числу терминалов. Система позволяла организовать продажу электронных ваучеров, а также осуществлять прямое пополнение мобильной связи, интернет, IP-телефонии, интернет-денег, кабельного телевидения, страхования, коммунальных платежей и других сервисов. Ее деятельность была остановлена с 5 января 2016 года до устранения "Ай Ти Финанс" нарушений законодательства.

Согласно госреестру, конечными собственниками этого ООО "Ай Ти Финанс" с уставным капиталом 60 млн грн являются жители Киева Дмитрий Рубанов, Дмитрий Потапенко и житель Вишневого (Киевская обл.) Андрей Степаненко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173528
 
 
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