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 Google разработал сервис подписки на печать лучших фотографий

Google Photos тестирует сервис подписки, который каждый месяц автоматически выбирает 10 лучших фотографий для печати.

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на Engadget, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что другие фотографические онлайн-сервисы с возможностью печати фотографий обычно подразумевают периодическую печать по требованию в случае необходимости. 

В Google Photos пользователь лишь указывает, хочет ли он сфокусироваться на лицах (включая домашних животных), пейзажах или "всего понемногу". Печать 10 лучших фотографий на матовой бумаге размерами 4×6 дюйма (10х15 см) обойдётся в $8 в месяц. При этом пользователь может редактировать изображения, прежде чем приступить к процессу печати. Тестовая версия сервиса пока что доступна только в США и работает на основе приглашений.

Несмотря на привлекательность данного предложения, высказываются опасения относительно его популярности. Чтобы им воспользоваться и получить от этого удовольствие, потребуется ежемесячно делать не менее 10 фотографий. И при этом качество таких фотографий (включая сюжет и композицию) должно быть достаточно хорошим. В то же время такой сервис окажется совершенно бесполезным для тех, кто использует Google Photos лишь в качестве архива своих фото.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173523
 
 
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