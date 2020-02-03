 Ryanair может пересмотреть планы роста перевозок из-за проблем с 737 MAX

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Ryanair, один из крупнейших заказчиков самолетов, эксплуатация которых была приостановлена в прошлом году, надеется, что полеты первых 55 из 210 заказанных лайнеров начнутся к лету 2021 года, на год позже, чем планировалось. Ожидается, что после этого поставки будут составлять 50 самолетов в год.

Однако глава компании Майкл О’Лири предположил, что график поставок Boeing может быть сдвинут на срок до двух лет, что означает, что Ryanair может достичь долгосрочной цели в 200 млн перевезенных пассажиров к марту 2026 года, а не к марту 2024 года.

"Скорее всего, они подвинут этот график поставок Boeing по крайней мере на 12 месяцев", - сказал О’Лири в видеопрезентации.

"В лучшем случае это означает, что мы должны будем передвинуть наши планы по перевозке 200 млн пассажиров в год по крайней мере на 12 месяцев, возможно, на 24", - сказал он.

Финансовый директор компании Нил Сорахан в ответ на вопрос о том, существует ли риск не получить 55 самолетов к следующему лету, сказал: "Я так не думаю, но ранее у нас были разочарования".

Ryanair отчиталась о прибыли после уплаты налогов в размере 88 млн евро ($97,6 млн) за три месяца по конец декабря.

Boeing в январе сообщила, что не ждет одобрения на возвращение в эксплуатацию самолетов MAX до середины 2020 года.

Ryanair также сообщила, что не ожидает получения первых самолетов до сентября или октября 2020 года. По словам О’Лири, в месяц компания будет принимать максимум восемь самолетов, или около 50 в год. В пиковые летние месяцы компания не принимает заказанные самолеты.