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 Жители Сумщины с автономным отоплением уменьшат расходы на доставку газа

В первом квартале 2020 года домохозяйства Сумской области сократят расходы за распределение газа по сравнению с отопительным периодом прошлого года, поскольку ежемесячный платеж за доставку газа теперь является равномерным в течение года.

Об этом свидетельствуют расчеты АО "Сумыгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в течение первых трех месяцев текущего года потребители, которые используют газ для отопления домов, будут платить на 35-45% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

"Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа. Плата за распределение (доставку) газа для потребителя – фиксированная. Поэтому, даже зимой, когда использование газа увеличивается размер платежа за доставку остается постоянным", – отмечают в компании.

Например, домохозяйство в Сумской области, которое потребляет 1320 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 300,96 грн вместо 524,24 грн.

Жители Сумщины с автономным отоплением уменьшат расходы на доставку газа 01

Напомним, 24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРМ.

Таким образом, был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет, и осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора.

В связи с этим в январе 2020 года потребители газа получили отдельные квитанции на оплату доставки газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173514
 
 
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