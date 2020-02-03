[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.87 27.42
 Регуляторная политика
  615  0
Все про:банки (3735) НБУ (4394) тайна (1)

 Нацбанк упростил раскрытие банковской тайны

Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Соответствующие изменения утверждены постановлением Национального банка №13 от 31 января, передает  БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Этим законом, принятым Верховной Радой 31 октября 2019 года, были внесены изменения, в частности, в статью 62 закона "О банках и банковской деятельности", предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, которая содержит банковскую тайну.

Государственные органы, определенные в пунктах 3,3-1 и 3-2 части первой статьи 62 закона Украины "О банках и банковской деятельности" могут получить на письменный запрос без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже, если их счета открыты в других банках.

Речь идет об органах прокуратуры, Службе безопасности Украины, Государственном бюро расследований, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро, Антимонопольном комитете. Они смогут получать доступ к информации по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени по их письменному требованию.

При этом НАБУ по делам по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности, по письменному требованию может получать доступ к информации по счетам, вкладам, сделкам, операциям конкретного юридического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов.

С этой целью Национальный банк упорядочил нормы Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года №267, в соответствии с законодательством. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173513
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус ВР Гончарук_Алексей Зеленский Киев Китай Россия Турция Эрдоган
 
 
 
 
 
 вверх