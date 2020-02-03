 Продажи новых автомобилей подскочили в январе на 35%, – "Укравтопром"

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

По данным объединения, наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки Toyota – их было зарегистрировано 1207 штук. По сравнению с январем прошлого года реализация новых авто этой марки в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга. В том числе самой популярной моделью стала Toyota RAV-4.

В то же время продажи Renault выросли на 31% – до 1055 авто, но производитель опустился на вторую ступеньку рейтинга.

Сохранил третью позицию в рейтинге Nissan, регистрации новых автомобилей этого бренда выросли почти на четверть – до 529 штук.

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Чешская Skoda увеличила реализацию на 37% – до 466 авто, поднявшись на четвертое место.

Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12%, в январе было зарегистрировано 436 авто этой марки, что обеспечило компании пятое место.

Также в ТОП-10 января 2020 года вошли: Hyundai – 362 шт. (+8%); Volkswagen – 323 шт. (+18%); Mercedes-Benz – 269 шт. (+84%); Peugeot – 264 шт. (+144%); Mitsubishi – 235 шт. (+33%).