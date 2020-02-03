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Все про:Госэкоинспекция (21) проверка (322)

 Экологическая инспекция анонсировала проверки крупнейших загрязнителей окружающей среды

Государственная экологическая инспекция в ближайшее время проведет комплексную проверку предприятий, представляющих опасность для окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в списке таких предприятий около 200 объектов по всей Украине, сейчас готовится проверка первых 35 из них, передает БизнесЦензор.

"Проверять будут как государственные, так и частные предприятия на соблюдение требований природоохранного законодательства. Ведь от выбросов вредных веществ, загрязнения воды и воздуха страдают жители всей Украины, что ухудшает состояние их здоровья и нарушает право на чистую окружающую среду", – сказано в сообщении.

Госэкоинспекция обещает, что проверки будут проводиться с привлечением медиа для фиксации нарушений и обнародования результатов.

При этом в ведомстве признают, что одной из самых больших проблем является недопуск экоинспекции на объекты.

"Это свидетельствует о попытке загрязнителей скрыть факты нарушений и избежать ответственности за вред, причиненный окружающей среде", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173507
 
 
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