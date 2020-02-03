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 Украина снизила запасы газа в ПХГ до 17 миллиардов кубометров

Украина с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 22,2% (на 4 млрд 830,07 млн кубометров) – до 16 млрд 951,61 млн кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 1 февраля составил 32,4 млн кубометров при импорте 27,2 млн кубометров и внутренней добыче 56,4 млн кубометров.

Текущий объем превышает показатель запасов 1 февраля 2019 года на 52,6%, 1 февраля 2018 года – на 36,3%, 1 февраля 2017 года – на 73,1%, 1 февраля 2016 года – на 53,4%, 1 февраля 2015 года – на 83,2%.

Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн кубометров (с 17 млрд 194,96 млн кубометров до 8 млрд 745,36 млн кубометров).

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173506
 
 
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