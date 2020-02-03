 НАБУ провело обыски в "Укрзализныци" по делу о закупке угля по завышенным ценам

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По информации источника агентства, обыски также проходили в помещениях филиала "Пассажирская компания" (ПК УЗ).

Как отмечается в судебном постановлении, по данным досудебного расследования, должностные лица филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" совместно с должностными лицами ООО "Коларес-Брокерс", ООО "НВП Бизнес-Альянс", ООО "Праймтехпостач", ООО "Углеторфобогащение" и ООО "Топливторг" на протяжении 2018-2019 годов завладели средствами "Укрзализныци" в размере около 28 млн грн в ходе закупки каменного угля марки ДГ (13-100).

Как отмечается в постановлении суда, в мае 2018 года ПК УЗ объявила торги на закупку 11,997 тыс. тонн угля с ожидаемой стоимостью 4,68 тыс. грн/тонна, в ходе которых должностные лица ПК УЗ совместно с д.л. "Коларес Брокерс" завладели средствами "Укрзализныци" в размере около 20 млн грн.

В 2019 году ПК УЗ объявила очередные торги на закупку каменного угля, в девяти из которых на 8,55 тыс. тонн по 3,88 тыс. грн за тонну победителем была определена компания "Праймтехпостач", должностные лица которой совместно с д.л. ПК УЗ завладели средствами "Укрзализныци" в размере около 7,6 млн грн.

Досудебное следствие также установило, что должностные лица "Коларес Брокерс" имеют отношение к компании "Праймтехпостач" (а также ряду других связанных компаний), при этом обе компании находятся по одному физическому адресу и их деятельность координирует одно физлицо.

Как отметил источник агентства, на торгах ПК УЗ две компании по схеме сговора сбивали предложения конкурентов, после чего компания-победитель отказывалась от закупки в пользу второго места.

По данным следствия, к указанному правонарушению также могли иметь отношение начальник отдела материально-технического обеспечения ПК УЗ Виктор Романчук и ведущий инженер отдела Надежда Верниченко, подготовившие ТЭО закупок по завышенным ценам. Также следствие заявляет о возможной причастности замглавы тендерного комитета ПК УЗ Артема Олийныка и секретаря тендерного комитета Ивана Саакяна к указанным правонарушениям, равно как и руководителя филиала ПК УЗ Максима Меняйла.

Как отмечается в решении суда, судья разрешил следствию провести обыски в нежилых помещениях департамента экономической и информационной безопасности ПК УЗ с целью изъятия личной техники подозреваемых, а также личной и производственной документации, которые в дальнейшем могут быть использованы как доказательства в указанном уголовном производстве.