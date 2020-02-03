 Служба труда проверит 3 тысячи компаний

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, во время информационной кампании с 20 по 31 января инспекторы труда уже проинформировали более 190 тысяч работодателей о требованиях к оформлению трудовых отношений с наемными работниками, передает БизнесЦензор.

"Во время инспекции в поле зрения будут работодатели, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда или те, которые на время информационных мероприятий имели незадекларированных работников и не оформили с ними отношения должным образом", – сказано в сообщении.

В частности, одной из самых рисковых отраслей для использования незадекларированного труда является сфера торговли. По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области, без оформления трудовых договоров в 2019 году составило более 700 тыс. человек. Таким образом, в этой сфере нелегально был занят каждый третий работник.

В Минэкономики отметили, что согласно действующему законодательству инспектор труда может прийти к любому работодателя в любой день и время с целью проверки оформления трудовых отношений.

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Для выявления незадекларированных работников, инспектор может беспрепятственно проходить в производственные, служебные и административные помещения работодателей, знакомиться с документами, общаться с работниками и представителями работодателя, задавать им вопросы и получать объяснения. При обнаружении незадекларированных работников инспектор может сразу же привлечь работодателя к ответственности.

В министерстве напомнили, что в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде, за нарушение законодательства о труде установлены финансовые санкции в размере от 1-30 минимальных заработных плат (4723 - 141 690 грн).

Как сообщалось, Кабинет министров 4 декабря 2019 года уволил Романа Чернегу с должности председателя Государственной службы по вопросам труда, назначив исполняющим обязанности главы ведомства директора Департамента по вопросам труда Игорь Денгера.