 Киев возобновит переработку использованных батареек в Румынии

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

По словам Пантелеева, впервые в Украине такой объем собранных батареек направят на безопасную и цивилизованную утилизацию.

"Очень важно, что эти 70 тонн не поедут на полигоны и не будут заражать окружающую среду. Ведь экологи утверждают, что одна батарейка способна загрязнить до 20 кубометров почвы и 400 литров воды. Нам приятно, что нас поддержали представители инициативы "Батарейки, сдавайтесь!", которые также параллельно отправляют собранные ими батарейки на завод в Румынию", – объяснил Пантелеев.

Директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич сообщил, что тендер на выбор компании-подрядчика был проведен в системе ProZorro. Победителем выбрано предприятие ООО "Экологические инвестиции", что обеспечит транспортировку батареек и их переработку на румынском заводе GreenWEEE, что находится вблизи города Бузау. Завод имеет почти 9-летний опыт переработки аккумуляторов.

"Мы призываем киевлян и в дальнейшем активно пользоваться контейнерами для опасных отходов, где можно оставить батарейки, люминесцентные лампы и термометры. Также мы просим оперативно сообщать на нашу страницу в Facebook или по телефонам на сайте http://kks.kiev.ua/, если вдруг вы зафиксировали поврежденные контейнеры или контейнеры с несоответствующим содержанием. Наши работники будут отрабатывать такие обращения. Безусловно, советуем внимательно читать информацию на контейнерах и не бросать посторонних предметов. Убежден, в сотрудничестве мы будем увеличивать объемы отсортированного и переработанного мусора", – сказал Ляшкевич.