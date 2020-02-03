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 Киев возобновит переработку использованных батареек в Румынии

Коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" подписало соглашение с обществом "Экологические инвестиции" на дальнейшую утилизацию 70 тонн батареек. Уже в начале апреля 2020 года предприятие планирует отправить первую партию батареек для переработки на специализированное предприятие, расположенное в Румынии.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

По словам Пантелеева, впервые в Украине такой объем собранных батареек направят на безопасную и цивилизованную утилизацию.

"Очень важно, что эти 70 тонн не поедут на полигоны и не будут заражать окружающую среду. Ведь экологи утверждают, что одна батарейка способна загрязнить до 20 кубометров почвы и 400 литров воды. Нам приятно, что нас поддержали представители инициативы "Батарейки, сдавайтесь!", которые также параллельно отправляют собранные ими батарейки на завод в Румынию", – объяснил Пантелеев.

Директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич сообщил, что тендер на выбор компании-подрядчика был проведен в системе ProZorro. Победителем выбрано предприятие ООО "Экологические инвестиции", что обеспечит транспортировку батареек и их переработку на румынском заводе GreenWEEE, что находится вблизи города Бузау. Завод имеет почти 9-летний опыт переработки аккумуляторов.

"Мы призываем киевлян и в дальнейшем активно пользоваться контейнерами для опасных отходов, где можно оставить батарейки, люминесцентные лампы и термометры. Также мы просим оперативно сообщать на нашу страницу в Facebook или по телефонам на сайте http://kks.kiev.ua/, если вдруг вы зафиксировали поврежденные контейнеры или контейнеры с несоответствующим содержанием. Наши работники будут отрабатывать такие обращения. Безусловно, советуем внимательно читать информацию на контейнерах и не бросать посторонних предметов. Убежден, в сотрудничестве мы будем увеличивать объемы отсортированного и переработанного мусора", – сказал Ляшкевич.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173500
 
 
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дивно що в нас сміттєві полігони по своій площі все одно переважають таку країну, як Люксембург.
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