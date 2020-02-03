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 Нацбанк зарегистрировал нового платежного оператора

Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры ООО "Пэй Плейс Украина".

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передает БизнесЦензор.

ООО "Пэй Плейс Украина" будет предоставлять информационные и технологические услуги по переводу средств участникам карточных платежных систем, систем перевода средств, а также платежным организациям платежных систем.

В целом "Пэй Плейс Украина" стал 31 зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, имеющим право предоставлять соответствующие услуги в Украине.

По данным Youcontrol, собственниками ООО в госреесте указаны Андрей Веремчук (40%), Александр Сердюк (40%) и Валентина Стржалковская (20%).

Веремчук и Сердюк также являются владельцами ООО "Финансовая компания "АП.МИ Финанс".

 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173495
 
 
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