 Минэкоэнерго начало продажу необработанной древесины через аукционы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

"Теперь необработанная древесина будет продаваться лесопользователями только на прозрачных электронных аукционах", – сказано в сообщении.

В частности, указанным постановлением утвержден порядок реализации экспериментального проекта по проведению электронных аукционов по продаже отдельных партий необработанной древесины, которым предусмотрено, что продажа древесины будет проходить в электронной торговой системе "ProZorro.Продажи" и на других электронных аукционах. Участие в аукционах могут принять, как граждане Украины и юридические лица-резиденты, так и зарубежные юридические лица.

Также постановлением урегулированы основные особенности аукционов: они будут проходить на повышение цены и в случае отсутствия победителя будет проводиться обязательный повторный аукцион со снижением стартовой цены, которая не может быть меньше себестоимость древесины. Кроме того, победитель аукциона обязуется внести 10% предоплату по заключенному договору купли-продажи.

В Минэкоэнерго отметили, что главными задачами экспериментального проекта является обеспечение открытой и конкурентной процедуры продажи древесины, устранение непрозрачных механизмов продажи древесины, публичность данных о результатах таких аукционов, а также полноценный мониторинг использования лесных ресурсов.