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 Минэкоэнерго начало продажу необработанной древесины через аукционы

С 1 февраля начался экспериментальный проект по проведению электронных аукционов по продаже необработанной древесины, который утвержден постановлением правительства от 4 декабря 2019 года №1178.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

"Теперь необработанная древесина будет продаваться лесопользователями только на прозрачных электронных аукционах", – сказано в сообщении. 

В частности, указанным постановлением утвержден порядок реализации экспериментального проекта по проведению электронных аукционов по продаже отдельных партий необработанной древесины, которым предусмотрено, что продажа древесины будет проходить в электронной торговой системе "ProZorro.Продажи" и на других электронных аукционах. Участие в аукционах могут принять, как граждане Украины и юридические лица-резиденты, так и зарубежные юридические лица.

Также постановлением урегулированы основные особенности аукционов: они будут проходить на повышение цены и в случае отсутствия победителя будет проводиться обязательный повторный аукцион со снижением стартовой цены, которая не может быть меньше себестоимость древесины. Кроме того, победитель аукциона обязуется внести 10% предоплату по заключенному договору купли-продажи.

В Минэкоэнерго отметили, что главными задачами экспериментального проекта является обеспечение открытой и конкурентной процедуры продажи древесины, устранение непрозрачных механизмов продажи древесины, публичность данных о результатах таких аукционов, а также полноценный мониторинг использования лесных ресурсов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173490
 
 
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