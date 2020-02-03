 Банк Порошенко сократил активы за год в 3 раза

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно отчетности, по итогам 2019 года МИБ получил прибыль в сумме 57,2 млн грн, тогда как в 2018 году она составляла 64 млн грн.

На 1 января 2020 года заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала составлял 24,82% (требование НБУ – не менее 10%).

По данным НБУ, по результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, у МИБ по неблагоприятному макроэкономическим сценарием (включал курс 37 грн/$) была обнаружена потребность в капитале на 355 млн грн. Вместе с тем на 1 сентября 2019 года за счет принятых банком мер соответствующая сумма снизилась до 102 млн грн.

По информации регулятора, на 1 января 2020 года крупнейшим акционером МИБ оставался Петр Порошенко (50,36% акций)

Крупнейшими акционерами банка также являлись Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин – 2,5994% и 2,5984% соответственно, А. Порошенко – 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.

Как сообщалось, Международный инвестиционный банк зарегистрирован в марте 2008 года.

Согласно данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 октября 2019 года МИБ занимал 30-е место (3,929 млн грн) среди 76 действовавших банков.