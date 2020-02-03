 Рост экономики России замедлился до 1,3%

Такие предварительные данные сообщил Росстат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Аналитики в конце 2019 года ожидали, что ВВП России вырастет на 1,2%.

Центробанк РФ прогнозировал темпы роста в 2019 году ближе к верхней границе своего прогнозного диапазона в 0,8-1,3%, Минэкономразвития оценивало рост в 1,4%.

В текущем году министерство прогнозирует ускорение темпов роста экономики до 1,7%, Центробанк – до 1,5-2,0%.

Как сообщалось, в 2018 году российская экономика выросла на 2,5%. В 2017 году ВВП России вырос на 1,7%. В 2016 году было зафиксирован рост на 0,3% после падения на 2,8% в 2015 году.