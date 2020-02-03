 Нацбанк оштрафовал банк мужа Маркаровой на 2,3 миллиона

Как сообщает пресс-служба НБУ, штраф наложен по результатам проверок по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает БизнесЦензор.

В частности, "Акордбанк" не обеспечил ненадлежащую работу внутрибанковской системы управления рисками, в частности, в отношении требований к изучению клиентов (их представителей) и анализу их финансовых операций.

"Это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов (информации) о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствия таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам (информации) о финансовом состоянии и/или содержанию деятельности (социальному статусу) клиентов", – сказано в сообщении НБУ.

Как сообщалось, крупнейшим акционером "Аккордбанка" является супруг министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец, он владеет 70,94% акций банка.

Волынец, в свое время возглавлявший набсовет Ощадбанка, является руководителем творческой архитектурной мастерской "Архитекта", бенефициаром ИК "ITT Инвест" и ООО "Транскон".

Согласно декларации Маркаровой за 2017 год, ему также принадлежали доли в ПАО "ITT-Плаза" (30,0575%), ЧАО "КПК" (16,67%), ЧАО СК "Аверс" (65%), ПАО "ЗППХ" (15,4936%).