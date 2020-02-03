 Платежный баланс по итогам 2019 года сведен с профицитом в $6 миллиардов, – НБУ

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в декабре 2019 года профицит сводного платежного баланса составил $3,3 млрд, что на 83,3% больше, чем в декабре 2018 года ($1,8 млрд).

По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до $1,1 млрд (0,7% от ВВП). Без учета компенсации, полученной НАК "Нафтогаз Украины" от ПАО "Газпром" во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года, дефицит текущего счета составил $4 млрд (2,6% от ВВП) по сравнению с $4,4 млрд (3,3% от ВВП) в 2018 году.

В декабре 2019 года профицит текущего счета составил $2,4 млрд, тогда как за соответствующий период предыдущего года дефицит текущего счета составил $129 млн.

Согласно подсчетам Нацбанка, экспорт товаров за год увеличился на 6,4% (в 2018 году – на 9,2%) и составил $46,1 млрд. Основным фактором роста стал прирост экспорта продовольственных товаров на 19% (в 2018 году – на 4,8%) за счет экспорта зерновых (вырос на 33,1%).

Вместе с тем, значительно сократился экспорт черных и цветных металлов – на 12,3% (против роста на 15,3% в 2018 году).

Импорт товаров в 2019 году вырос на 7,1% (в 2018 году – на 13,6%), его объемы составили $60,1 млрд.

Импорт увеличился за счет увеличения объемов неэнергетического импорта на 11,8% (в 2018 году – на 13,3%), в основном благодаря импорту машиностроения (рост на 21%). В то же время энергетический импорт уменьшился на 7,6% (против роста на 14,2% в 2018 году).

Приток капитала по финансовому счету (чистые заимствования) в 2019 году составил $7 млрд (в 2018 году – $7,2 млрд).

В том числе чистый приток по операциям частного сектора составил $3 млрд (против $4,3 годом ранее).Чистый приток по операциям государственного сектора составил $4 млрд (в 2018 году – $2,9 млрд) и преимущественно обуславливался активным участием нерезидентов на рынке ОВГЗ, чистая покупка которых составила $4,4 млрд.

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Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2019 году составил $2,5 млрд (в 2018 году – $2,4 млрд), из них 75% было направлено в реальный сектор. Доля операций переоформления долга в уставный капитал составляла 5% от общего объема (в 2018 году – 18%).

Без учета операций, связанных с перепродажей Vodafone Украина, чистый приток ПИИ составил $2,9 млрд. Чистый приток ПИИ в реальный сектор составил $2,3 млрд, превысив в 1,7 раза уровень 2018 года ($1,4 млрд).

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $4,3 млрд (в 2018 году – $62 млн).

По состоянию на 1 января 2020 года объем международных резервов составил $25,3 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,9 месяца.

Как сообщалось, по предварительным данным Национального банка Украины, платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом $2,9 млрд.