 Мировые цены на сжиженный газ упали до минимума за 10 лет

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на oilandgaspeople, передает БизнесЦензор.

Цены на природный газ в Азии опустились ниже $4/MMBtu, что на 40% меньше, чем в прошлом году. Цены на СПГ в Северо-Западной Европе (TTF) обвалились почти на 50%. При этом в регионе зафиксированы рекордные запасы СПГ.

Мягкая погода в Азии, Европе и США повлекли за собой слабый спрос на ресурс. Падению цены на сжиженный газ также способствовало введение в эксплуатацию новых СПГ-терминалов, что привело к резкому увеличению предложения на рынке в 2019 г. По этой причине основные рынки выйдут из зимнего сезона с большими запасами, что предотвратит отскок цен. Летние фьючерсы TTF (СПГ в Северо-Западной Европе) торгуются на уровне около $3,50/MMBtu и могут опуститься ниже $3/MMBtu, прогнозируют отраслевые эксперты.

"В случае умеренной погоды или более сильных, чем ожидалось, поставок СПГ в Северо-Западной Европе запасы ресурса в регионе увеличатся еще на 2 млрд кубометров. Чтобы понизиться, рынку придется искать новый рычаг корректировки. Возможно, им станет сокращение поставок из США. По текущим форвардным ценам на газ в США, мы прогнозируем, что это приведет к сокращению TTF и JKM (цены Platts на СПГ в Южной Корее и Японии) на $0,60/MMBtu и на $0,80/MMBtu соответственно", - говорится в отчете Goldman Sachs от 27 января.

Другими словами, если сохраняются умеренные температуры и увеличится избыток предложения, спотовые цены на американский СПГ будут снижены.

Падение цен в определенной степени сдерживается тем, что часть поставок СПГ приходится на терм-контракты. Но даже при этом экспортеры США, скорее всего, пострадают от очередного снижения цен больше конкурентов, прогнозируют в Goldman.

"Мы не ожидаем, что другие производители СПГ будут уравновешивать рынок, сокращая [свое] предложение. Это согласуется с нашей оценкой того, что американские установки по сжижению газа сталкиваются с самыми высокими переменными затратами среди экспортеров СПГ, поскольку американский газ нужно покупать из энергосистемы, а не просто поднимать из-под земли", - заявили в инвестбанке.

В то же время в Goldman Sachs подчеркнули, что это "очень маловероятный" сценарий и для его реализации потребуется снижение цен на СПГ еще на $0,60/MMBtu. Тем не менее, он указывает на то, сколь депрессивным стал рынок.

Генеральный директор EQT, крупнейшего производителя сжиженного газа в США, заявил в конце прошлого года, что при цене в $2,50/MMBtu никто в отрасли не сможет получать прибыль, а это значит, что отраслевые игроки действительно страдают от газа по цене $1,90/MMBtu. Кредитный рейтинг компании EQT был недавно понижен до мусорного, а цена ее акций только за последний месяц рухнула на 40%.

Согласно Goldman, реализация "маловероятного" сценария глобального избытка газа, влияющего на экспорт американского СПГ, приведет к падению цен на газ на NYMEX до $1,50-1,90/MMBtu.

"Медвежий" цикл может закончиться в 2021 году, считают аналитики инвестбанка. Снижение производства в Европе и США наряду с ростом закупок СПГ поможет ужесточить рынок. Но это точно не спровоцирует мощное ценовое ралли. Цены JKM зимой 2020/2021 года составят $5,80/MMBtu, а летом 2021 года опустятся до $5,50/MMBtu, полагают в Goldman.

В 2018 году мировой спрос на газ вырос на 4,6% благодаря переходу от угольной энергетики к газовой. Однако на фоне снижения газификации (в первую очередь, в Китае) в течение следующих пяти лет он будет увеличиваться в среднем на 1,6% в год, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (МЭА/IEA).