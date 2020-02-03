 Рада переведет законы для инвесторов на английский язык

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил на согласительном совете руководителей фракций и групп, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Чтобы человек, который хочет зайти в Украину, мог поднять эти законодательные акты и посмотреть: с момента сопровождения его при внесении инвестиций, до момента защиты его в суде. Чтобы он мог адекватно осознавать плюсы и минусы, риски и опасности, которые могут у него возникать", – сказал Стефанчук.

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Как сообщалось, выступая на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.