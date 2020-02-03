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 Власти Киева упростили процедуру возврата эвакуированного автомобиля

В Киеве появилось "единое окно", где можно оформить получение эвакуированной машины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, по адресу ул. Народного ополчения, 9, - в Управлении патрульной полиции Киева - можно сразу получить все три квитанции, которые выдает инспектор по парковке: на оплату перевозки автомобиля эвакуатором на штрафплощадку; на оплату сохранности автомобиля на штрафплощадке, а также на оплату административного штрафа.

В КГГА отмечают, что в ближайшие две недели планируется запуск дополнительных пяти точек на территории Центра предоставления административны услуг.

"Количество эвакуированных автомобилей растет каждый день. Сегодня мы рассматриваем возможность перевести эти процедуры в электронный формат. Например, дополнить мобильное приложение KyіvSmartCity функционалом, который позволит оплатить штраф за неправильную парковку, услуги эвакуатора и хранения машины на штрафплощадке", - отметил советник мера Максим Бахматов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173465
 
 
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