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 Суд арестовал предложившего взятку главе ФГИ бизнесмена с залогом в 12 миллионов

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения лицам, подозреваемым в предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает БизнесЦензор.

"Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда избрали меры пресечения трем лицам, подозреваемым в предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины. Двум лицам избран круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей, третье лицо взято под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12,61 млн грн", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 31 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении трем лицам, которые пытались дать взятку главе Фонда госимущества за назначение на должность директора "Одесского припортового завода".

Как установило следствие, подозреваемые предложили главе ФГИ заплатить $5 млн в обмен на назначение на должность своего директора ОПЗ.

По данным СМИ, назначенный за взятку директор завода должен был "способствовать сотрудничеству завода" с фирмами "Нира" и "Всеукраинская энерго компания" (ВЭК). Среди задержанных – луганский бизнесмен Виталий Колесников.

Подозреваемые планировали предоставлять взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в $50 тыс. их задержали детективы НАБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173458
 
 
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