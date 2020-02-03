 Суд арестовал предложившего взятку главе ФГИ бизнесмена с залогом в 12 миллионов

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает БизнесЦензор.

"Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда избрали меры пресечения трем лицам, подозреваемым в предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины. Двум лицам избран круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей, третье лицо взято под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12,61 млн грн", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 31 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении трем лицам, которые пытались дать взятку главе Фонда госимущества за назначение на должность директора "Одесского припортового завода".

Как установило следствие, подозреваемые предложили главе ФГИ заплатить $5 млн в обмен на назначение на должность своего директора ОПЗ.

По данным СМИ, назначенный за взятку директор завода должен был "способствовать сотрудничеству завода" с фирмами "Нира" и "Всеукраинская энерго компания" (ВЭК). Среди задержанных – луганский бизнесмен Виталий Колесников.

Подозреваемые планировали предоставлять взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в $50 тыс. их задержали детективы НАБУ.